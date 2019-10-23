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В новой Москве за 9 месяцев ввели более 1 миллиона «квадратов» жилья 

РИА Недвижимость + ещё 5 3 часа назад
В Новой Москве ввели миллион «квадратов» жилья
Фото: РИА Недвижимость
Более миллиона квадратных метров жилья, почти 680 тысяч социальных и промышленных объектов ввели в ТиНАО за девять месяцев 2019 года, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
По его словам, до конца года планируется ввести около 650 тысяч квадратных метров жилья и почти 350 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.
Так, за минувший период в новой Москве введены в строй крупные школы — на 1,1 тысячи учащихся в составе образовательного комплекса в поселении Сосенское и поселении Московский, ещё одна школа здесь введена на 775 учащихся, на 600 учащихся в поселении Внуковское, добавил Жидкин.
Всего в ТиНАО планируется возвести семь школ вместимостью более семи тысяч мест, при этом строительство трёх школ будет профинансировано из внебюджетных источников, указал Жидкин. Также введут в эксплуатацию 11 детских садов вместимостью более двух тысяч мест, три из них — за счёт бюджета города.
"Всего в развитие новой Москвы проинвестировано на октябрь 2019 год 1,4 триллиона рублей. До 2035 года должно быть вложено семь триллионов", — отметил Жидкин.
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Новости Москвы , Владимир Жидкин
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