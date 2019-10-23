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Власти Москвы рассказали о расширении штата столичных поликлиник 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
В столице расширили штат поликлиник
Фото: РИА Новости
Столичные поликлиники приняли на работу более 100 врачей за последние два месяца.
Как передаёт сайт «Москва 24», в частности, это 28 терапевтов, 28 врачей общей практики, 12 кардиологов, 10 оториноларингологов и шесть хирургов.
«Расширение штата медицинских специалистов происходит в рамках перехода городских поликлиник на новый формат работы», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Столица запустила в 2019 году программу «Новый московский стандарт поликлиник», которая предусматривает повышение доступности первичной медпомощи.
Ранее телеканал «360» сообщал, что почти 27 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах Московской области.
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Новости Москвы , Другое , Правительство Москвы
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