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Больше половины таксистов оказались иностранцами в Москве 

News.ru 2 часа назад
Больше половины таксистов оказались иностранцами в Москве
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Свыше половины таксистов в Москве являются представителями иностранных государств, среди них лидируют граждане Киргизии. Информацию об этом озвучил замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
Мы проводили рейд такси совместно с органами полиции и ГИБДД… Среди водителей были иностранные граждане, они составляли более 50% всех водителей, — цитирует Пронина радиостанция «Эхо Москвы».
Среди иностранных таксистов 30% составляют граждане Киргизии, 15% — Узбекистана, 14% — Таджикистана, 11% — Азербайджана, 8% — Армении и 1% — Грузии.
Как писал News.ru, МВД РФ прорабатывает создание сервиса для выявления в онлайн-режиме лишённых прав водителей. Возможность пользоваться им получат агрегаторы такси и сервисы каршеринга.
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Новости Москвы , Дмитрий Пронин , ГИБДД , МВД , Эхо Москвы , Кыргызстан
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