Фестиваль иврита проведут в Москве в ноябре

На дизайн-заводе «Флакон» 10 ноября пройдет фестиваль иврита. Об этом сообщает официальный сайт Москвы.

Посетители смогут поближе познакомиться с израильской культурой — с архитектурой, наукой, современным и классическим искусством, музыкой, кино, литературой и гастрономией.

На фестивале проведут короткие уроки иврита, лекции, мастер-классы. Гостям представят израильские фильмы, получившие международные награды. Мастер российского графического дизайна Евгений Добровинский организует занятие по каллиграфии. Фуд-блогер Елизавета Фрайман поможет приготовить блюда традиционной израильской кухни. У участников фестиваля также будет возможность поработать на экостанции и изготовить предметы ежедневного потребления — сумки, которые станут альтернативой пластиковым пакетам.

Фестиваль организует израильский культурный центр «Натив». Мероприятие продлится с 12:00 до 16:00. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте. Количество мест ограниченно.