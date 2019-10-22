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Фестиваль иврита проведут в Москве в ноябре 

Москва меняется 5 часов назад
Фестиваль иврита проведут в Москве в ноябре
Фото: Официальный сайт мэра и Правительства Москвы
На дизайн-заводе «Флакон» 10 ноября пройдет фестиваль иврита. Об этом сообщает официальный сайт Москвы.
Посетители смогут поближе познакомиться с израильской культурой — с архитектурой, наукой, современным и классическим искусством, музыкой, кино, литературой и гастрономией.
На фестивале проведут короткие уроки иврита, лекции, мастер-классы. Гостям представят израильские фильмы, получившие международные награды. Мастер российского графического дизайна Евгений Добровинский организует занятие по каллиграфии. Фуд-блогер Елизавета Фрайман поможет приготовить блюда традиционной израильской кухни. У участников фестиваля также будет возможность поработать на экостанции и изготовить предметы ежедневного потребления — сумки, которые станут альтернативой пластиковым пакетам.
Фестиваль организует израильский культурный центр «Натив». Мероприятие продлится с 12:00 до 16:00. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте. Количество мест ограниченно.
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