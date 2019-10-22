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Мыть полы в аэропорту Домомдедово будут роботы 

Москва меняется 6 часов назад
Мыть полы в аэропорту Домомдедово будут роботы
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Международный аэропорт Домодедово в течение нескольких месяцев будет тестировать моющего робота для очистки полов. Об этом сообщил генеральный директор МИП «Автономные технологии» Николай Потапов.
«Мы планируем для Домодедова предоставить моющего робота. На этой неделе будем договориться о начале тестирования. В течение нескольких месяцев они (администрация аэропорта — ред.) будут его тестировать, после мы получим от них обратную связь, а потом мы доработаем робота под них, так как каждое предприятие имеет свою специфику помещения. А уже после будем договариваться о дальнейшем сотрудничестве», — сказал Потапов.
Он добавил, что с представителями РЖД также ведутся переговоры о том, чтобы промышленный моющий робот в тестовом режиме начал работать на Курском вокзале.
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Новости Москвы , Аэропорт Домодедово , РЖД
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