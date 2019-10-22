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В столице высадят более 13 миллионов луковиц тюльпанов 

Москва меняется + ещё 3 9 часов назад
В городе высадят более 13 миллионов луковиц тюльпанов
Фото: ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется
Столичные службы приступили к высадке луковиц тюльпанов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Всего в этом году высадят 13,2 млн луковиц тюльпанов на площади 217,7 тыс. кв. м. Весной увидеть распустившиеся цветы москвичи и гости столицы смогут у Триумфальной Арки на Кутузовском проспекте, на цветниках вдоль Дмитровского, Рублевского, Киевского, Варшавского, Каширского шоссе и в районе МКАД и Третьего транспортного кольца», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что всего планируется высадить более 13 миллионов луковиц.
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