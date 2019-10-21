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Московскому музею живописной культуры исполняется 100 лет 

Моя Москва.онлайн + ещё 2 2 часа назад
Московский музей живописной культуры отмечает юбилей
Фото: РИА Новости
Выставка под названием «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры» была представлена на пресс-показе в филиале Третьяковской галереи по ул. Крымский Вал, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Посещение выставки для большой аудитории будет доступно с 23 октября по 23 февраля.
Подготовка к данному мероприятию представляет собой несколько лет серьезных исследований, архивных поисков и бесед. Музей живописной культуры был открыт в Москве 22 октября 1919 года, а с 1924 года он стал филиалом Третьяковской галереи, отмечает генеральный директор музея Зельфира Трегулова.
На выставке представлено многообразие живописных, графических и скульптурных работ из российских и зарубежных музейных собраний, а также некоторые из частных коллекций.
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Новости Москвы , Зельфира Трегулова , АГН "Москва"
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