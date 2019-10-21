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День без турникетов пройдет в Москве 24–26 октября 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
День без турникетов пройдет в столице
Фото: сайт мэра Москвы
Седьмая в этом году акция «День без турникетов» пройдет с 24 по 26 октября в Москве, посетителей ждут увлекательные экскурсии и мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов акции.
Акция пройдет под темой «Рабочая среда» — участники смогут близко познакомиться с особенностями повседневной деятельности различных предприятий и мануфактур. Также гости узнают секреты производств от профессионалов.
«На этот раз участники акции смогут погрузиться в самую настоящую рабочую среду столичных креативных предприятий, мануфактур и инновационных площадок. Гости акции узнают, как именно разрабатываются и внедряются передовые технологии для улучшения жизни в столице», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Регистрация на участие открылась на сайте: https://turniketov.net.
Флагманский магазин «Леруа Мерлен ЗИЛ» приглашает участников акции в настоящую фабрику идей — большую мастерскую, оснащенную профессиональным оборудованием. Данное пространство направлено на развитие творческого потенциала в людях и продвижения культуры DIY (Do-It-Yourself — «сделай своими руками»).
Во время экскурсии гостям покажут одно из самых больших открытых пространств для творчества и расскажут о его возможностях. Также посетители побывают в закулисье площадки, где сотрудники компании покажут нестандартный магазин, расскажут о его работе, как создаются новые услуги и товары.
В свою очередь современный столярный центр DIY Академия приглашает всех приобщиться к столярному ремеслу. В мастерской центра участники акции познакомятся с широким набором инструментов и рабочими материалами. При помощи наставников каждый желающий сможет создать свой небольшой проект и испытать себя в деле.
В детском городе мастеров «Мастерславль» гостей акции ждет настоящее погружение в жизнь смоделированного города с его профессиями, инфраструктурой и рабочими буднями. Во время мастер-классов дети от 2 до 14 лет смогут раскрыть тайны более 250 профессий. В мини-городе дети увидят, что прячется за названием специальностей и откроют для себя самое интересное и получат полезные для будущего навыки.
В компьютерной академии ШАГ все желающие смогут пройти мастер-класс по созданию 3D персонажей с их последующей анимацией. Специалисты академии обучают востребованным навыкам как взрослых, так и детей.
Акция «День без турникетов» впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. С тех пор участниками стали свыше 100 тысяч человек и более 200 инновационных производств столицы. Предыдущая акция состоялась в сентябре этого года. В ней приняли участие более 30 компаний и пяти тысяч человек.
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Новости Москвы , Алексей Фурсин , Завод имени И.А. Лихачева
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