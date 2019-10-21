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Рождаемость в Москве увеличилась на 6% 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 1 час назад
Рождаемость в Москве увеличилась
Фото: Национальная Служба Новостей
Рождаемость в Москве с начала этого года по сентябрь выросла на 6 процентов в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщила АГН «Москва» начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Она рассказала, что в течение девяти месяцев этого года в столице родились почти 105 тысяч детей. Ефремова уточнила, что наибольшее количество новорожденных зафиксировано в Москве в летние месяцы. Так в июле и августе родились более 13 тысяч младенцев в каждом месяце.
«С января по сентябрь 2018 года родились 99 тысяч 82 малыша», — добавила Ефремова.
Начальник столичного управления ЗАГС также рассказала, что за три квартала текущего года в Москве также зафиксировано и снижение уровня смертности. В 2019 году в столице зафиксировано на полтора процента меньше смертей, чем в прошлом году.
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