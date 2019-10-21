Москвичи проверят знания географии

В Москве 27 октября пройдет географический диктант

Москвичи смогут проверить знания географии 27 октября в Институте естествознания и спортивных технологий МГПУ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Акция "Географический диктант" пройдет 27 октября в Институте естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета (МГПУ). Ее организатор — Русское географическое общество. Начало в 12.00", — говорится в сообщении.

Диктант содержит 40 вопросов, разделенных по степени сложности на две части. Первая состоит из 10 вопросов об общеизвестных фактах из географии, вторая — из 30 вопросов на логику и эрудицию. Участникам необходимо зарегистрироваться, добавляется в сообщении.