Станцию «Коммунарка» оформят в стиле биотек

Станцию метро «Коммунарка» оформят в стиле биотек

В Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции "Коммунарка" Коммунарской линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Новая станция появится в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО. Станция будет выполнена в современном стиле биотек. Все элементы постройки и декора своими формой и цветом будут напоминать различные объекты живой природы.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , таким образом специалисты хотели подчеркнуть близость станции к природным территориям ТиНАО.

Путевые стены на платформе и колонны в вестибюле будут зелеными. Потолок будет светло-серым. Он будет необычной формы, а в вестибюле его украсят алюминиевыми ламелями, которые будут приходить в движение под воздействием воздуха, создавая иллюзию дуновения ветра. На платформе же потолок оформят декоративными нишами, имитирующими кору березы. Пол будет выполнен из светлого гранита.

Открытие новой станции запланировано на 2023 год. У нее будет один вестибюль с выходами на обе стороны проектируемой магистрали к существующей и будущей жилой застройке и остановкам наземного транспорта.

С "Коммунарки" Коммунарской линии можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии.

Всего в рамках Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 километров, построят 16 станций. Данная ветка будет связана с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.

Начинаться она будет от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.