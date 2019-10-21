Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станцию метро «Коммунарка» оформят в стиле биотек 

Москва24 + ещё 7 4 часа назад
Станцию «Коммунарка» оформят в стиле биотек
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции "Коммунарка" Коммунарской линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новая станция появится в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО. Станция будет выполнена в современном стиле биотек. Все элементы постройки и декора своими формой и цветом будут напоминать различные объекты живой природы.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, таким образом специалисты хотели подчеркнуть близость станции к природным территориям ТиНАО.
Путевые стены на платформе и колонны в вестибюле будут зелеными. Потолок будет светло-серым. Он будет необычной формы, а в вестибюле его украсят алюминиевыми ламелями, которые будут приходить в движение под воздействием воздуха, создавая иллюзию дуновения ветра. На платформе же потолок оформят декоративными нишами, имитирующими кору березы. Пол будет выполнен из светлого гранита.
Открытие новой станции запланировано на 2023 год. У нее будет один вестибюль с выходами на обе стороны проектируемой магистрали к существующей и будущей жилой застройке и остановкам наземного транспорта.
С "Коммунарки" Коммунарской линии можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии.
Всего в рамках Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 километров, построят 16 станций. Данная ветка будет связана с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.
Начинаться она будет от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.
На новой ветке уже возводят семь станций. Сейчас монтируют ограждающие конструкции котлованов на "Улице Новаторов" и "Университете дружбы народов", а на "Коммунарке" и "Столбове" идет монтаж основных конструкций. На площадках, где откроются станции "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри", ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций. Протяженность первого участка Коммунарской линии составит 15,9 километра. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2023 году.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Москва24: последние новости
Представлен проект Национального космического центра Представлен проект Национального космического центра Уровень рождаемости в Москве увеличился с начала года на 6% Уровень рождаемости в Москве увеличился с начала года на 6% Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют на три дня Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют на три дня
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Кузнецов , РУДН , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае107
Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал
Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал42
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания37
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве36
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой95
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Политика
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение