Международный форум «Открытые инновации» стартовал в Москве

21 октября в Москве стартовал международный форум «Открытые инновации», на котором столица представит новые цифровые решения в сфере медицины, образования, жилищно-коммунального хозяйства, культуре и многого другого.

— Мы расскажем о проекте для пилотного тестирования технологичных продуктов, покажем карту инновационных решений для умного города, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В программе форума — серия мероприятий для предпринимательского сообщества, посвященных развитию экосистемы инноваций в столице.

Так, 21 октября состоялась панельная дискуссия «Московский инновационный кластер: маркетплейс для технопредпринимателей», на которой представили обновленную онлайн-платформу i.moscow. Эта площадка создана для технологичного бизнеса самого широкого профиля — малого и среднего, производственного и исследовательского, стартапов и успешных компаний. Столичный инновационный кластер — один из приоритетных проектов Москвы в области новой экономики. Он — центральная тема столичной программы на форуме.

— Задача проекта — объединить усилия науки, производства и сопутствующих отраслей. Это площадка для внедрения инноваций и развития кооперационных цепочек между стартапами, малым и средним бизнесом, крупными корпорациями, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями, институтами развития и городом, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, завтра на форуме пройдет встреча «Умный город — площадка для ИТ-сообщества», где отечественные и зарубежные предприниматели, инвесторы и представители города обсудят наиболее перспективные технологичные проекты, экспорт ИТ-разработок и столичную инновационную инфраструктуру для бизнеса.

Международный форум «Открытые инновации» завершится 23 октября.