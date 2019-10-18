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В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Белграда 

РИА Новости 2 часа назад
В Москве прогремит салют
Фото: РИА Новости
Салют в честь 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских войск запустят в Москве на Поклонной горе в воскресенье, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Двадцатого октября на Поклонной горе можно будет увидеть салют в честь 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В 22.00 его запустит 449-й салютный дивизион Западного военного округа", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы. Всего в 2019 году будет произведено 11 салютов — в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. В 2020 году состоятся шесть салютов — в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.
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Новости Москвы , Министерство обороны , Правительство Москвы
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