Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице откроют школу рестораторов 

Москва меняется 5 часов назад
В столице откроют школу рестораторов
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
Начался прием заявок на новую бесплатную образовательную программу «Акселератор ресторанного бизнеса». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Программа ориентирована не на новичков, а на предпринимателей и управленцев, которые хотят масштабировать бизнес, повысить уровень сервиса и улучшить работу с персоналом.
Заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что это новый проект правительства Москвы для поддержки предпринимателей. Он дает возможность напрямую у экспертов узнать о перспективных трендах ресторанного бизнеса в России и за рубежом.
«Участники будут работать с наставником по индивидуальному графику и общаться с лидерами отрасли в неформальной обстановке», — добавила Сергунина.
Заявку на участие можно подать до 28 октября на сайте mbm.mos.ru. Занятия пройдут в гастрономическом квартале «Депо» с 31 октября по 13 декабря.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Москва меняется: последние новости
Мавзолей Ленина закроют на три дня Мавзолей Ленина закроют на три дня В Костянском переулке нашли клад 17-го века В Костянском переулке нашли клад 17-го века Выставка миниатюр открылась на станции метро «Воробьевы горы» Выставка миниатюр открылась на станции метро «Воробьевы горы»
Комментарии
Новости Москвы , Наталья Сергунина , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина направила России ноту протеста
Украина направила России ноту протеста256
МИД России ответил на обвинения Эквадора
МИД России ответил на обвинения Эквадора146
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе16
Задержание сына Коротышки привело к хаосу
Задержание сына Коротышки привело к хаосу1
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва32
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение