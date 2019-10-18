В столице откроют школу рестораторов

Начался прием заявок на новую бесплатную образовательную программу «Акселератор ресторанного бизнеса». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Программа ориентирована не на новичков, а на предпринимателей и управленцев, которые хотят масштабировать бизнес, повысить уровень сервиса и улучшить работу с персоналом.

Заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что это новый проект правительства Москвы для поддержки предпринимателей. Он дает возможность напрямую у экспертов узнать о перспективных трендах ресторанного бизнеса в России и за рубежом.

«Участники будут работать с наставником по индивидуальному графику и общаться с лидерами отрасли в неформальной обстановке», — добавила Сергунина.

Заявку на участие можно подать до 28 октября на сайте mbm.mos.ru. Занятия пройдут в гастрономическом квартале «Депо» с 31 октября по 13 декабря.