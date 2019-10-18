В «Зарядье» за два года побывали 23 миллиона человек

Московский парк "Зарядье" за два года существования посетили 23 миллиона человек, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во время пленарной сессии всемирного конгресса World Urban Park.

Парк пользуется большой популярностью у москвичей и туристов, и получил мировое признание архитекторов, отметмл он.

"Зарядью" в сентябре исполнилось два года. У нас за это время — 23 миллиона посетителей, что является гигантской цифрой. Не знаю даже таких новых мест, которое бы посетило столько человек. Только если столичный метрополитен", — сказал Сергей Кузнецов.

"Для меня была очень неожиданной оценка "Зарядья" спикером Госдумы Вячеслава Володина. Когда он мне сказал: "для меня история России разделилась на до Зарядья и после Зарядья. Возможно, это звучит слишком пафосно, но это было сказано очень искренне", — добавил главный архитектор Москвы.

Парк "Зарядье" открыли в 2017 году, в день празднования 870-летия Москвы. Его возвели на месте снесенной гостиницы "Россия" возле Московского Кремля по концепции консорциума во главе с американским архбюро Diller Scofidio + Renfro. В этом году "Зарядье" получил премию международного конкурса недвижимости и инновационных проектов MIPIM Awards 2019.