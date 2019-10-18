Мавзолей Ленина закроют на три дня

Мавзолей В. И. Ленина и некрополь у Кремлёвской стены будут закрыты для посещений 26 октября, 5 и 7 ноября в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий.

26 октября, 5 и 7 ноября 2019 года допуск в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет, — сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ.

В День воинской славы России, 7 ноября, на Красной площади состоится торжественный марш. Он станет репликой парада, который прошёл в ноябре 1941 года.