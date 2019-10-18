Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мавзолей Ленина закроют на три дня 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Мавзолей Ленина закроют
Фото: РИА Новости
Мавзолей В. И. Ленина и некрополь у Кремлёвской стены будут закрыты для посещений 26 октября, 5 и 7 ноября в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий.
26 октября, 5 и 7 ноября 2019 года допуск в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет, — сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ.
В День воинской славы России, 7 ноября, на Красной площади состоится торжественный марш. Он станет репликой парада, который прошёл в ноябре 1941 года.
Как писал News.ru, копии Знамени Победы предложили размещать на фасадах зданий в памятные даты. Предполагается, что их будут вывешивать во всех городах-героях и городах воинской славы. Инициатива направлена на «патриотическое воспитание военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации». Авторами документа стали Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
News.ru: последние новости
Руководство ОМВД «Дорогомилово» задержали за взятку в 3,5 млн рублей Руководство ОМВД «Дорогомилово» задержали за взятку в 3,5 млн рублей Минтранс признал метро в России убыточным транспортом Минтранс признал метро в России убыточным транспортом Сбой в движении поездов произошёл на «красной» ветке московского метро Сбой в движении поездов произошёл на «красной» ветке московского метро
Новости Москвы , Другое , День Победы , Владимир Кашин , Геннадий Зюганов , Иван Мельников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина направила России ноту протеста
Украина направила России ноту протеста95
МИД России ответил на обвинения Эквадора
МИД России ответил на обвинения Эквадора139
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе13
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва26
Минобороны получило новые баллистические ракеты
Минобороны получило новые баллистические ракеты84
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение