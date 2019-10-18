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Бульвар и зону отдыха у пруда благоустроили в Крюкове 

Mos.ru + ещё 2 2 часа назад
Бульвар и зону отдыха у пруда благоустроили в Крюкове
Фото: mos.ru. Максим Денисов
В районе появились новые спортивные площадки, игровые комплексы, велодорожка и скейт-парк.
Бульварная зона в 20-м микрорайоне — одно из любимейших мест отдыха жителей Зеленограда. В рамках программы «Мой район» здесь появились велодорожка длиной полтора километра, четыре детские и восемь спортивных площадок, новые пешеходные дорожки, площадка для тренировок и выгула собак. Вдоль всего бульвара установили светодиодные фонари, лавочки и урны, посадили деревья и кустарники. По словам жителей, эта зона отдыха стала не только местом встречи друзей и соседей, но и лучшим местом для игр и отдыха детей.
Кроме того, завершился первый этап обустройства зоны отдыха у Нижнего Каменского пруда. Здесь появился профессиональный скейт-парк, куда приезжают любители трюков из соседних городов — Сходни, Химок, Солнечногорска и даже Клина. Второй этап запланирован на следующий год.
«Все, что мы планировали сделать в этом году по программе «Мой район», выполнено. Работы, заказчиком которых было ГБУ «Жилищник района Крюково», завершены в срок, с хорошим качеством. Любой ремонт всегда доставляет временные неудобства. Хочу сказать спасибо жителям не только за их терпение, но и за активную позицию. Многие элементы оформления подсказали жители. В 2020 году мы планируем продолжить благоустройство парковой зоны «Нижнекаменский пруд». В настоящее время проводится конкурс на разработку проекта лыжероллерной трассы на территории района», — рассказал глава управы Крюкова Андрей Журавлев.
Помимо этого, в 2019 году в Зеленограде достроили новый корпус школы № 2045 в 20-м микрорайоне, ввели в эксплуатацию детский сад в 16-м и завершают строительство детского сада и школы в 17-м микрорайоне.
На бульваре 16-го микрорайона скоро оборудуют фестивальную площадку. Уже в начале следующего года на ней пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество».
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Новости Москвы , Андрей Журавлев
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