Бульвар и зону отдыха у пруда благоустроили в Крюкове

В районе появились новые спортивные площадки, игровые комплексы, велодорожка и скейт-парк.

Бульварная зона в 20-м микрорайоне — одно из любимейших мест отдыха жителей Зеленограда. В рамках программы «Мой район» здесь появились велодорожка длиной полтора километра, четыре детские и восемь спортивных площадок, новые пешеходные дорожки, площадка для тренировок и выгула собак. Вдоль всего бульвара установили светодиодные фонари, лавочки и урны, посадили деревья и кустарники. По словам жителей, эта зона отдыха стала не только местом встречи друзей и соседей, но и лучшим местом для игр и отдыха детей.

Кроме того, завершился первый этап обустройства зоны отдыха у Нижнего Каменского пруда. Здесь появился профессиональный скейт-парк, куда приезжают любители трюков из соседних городов — Сходни, Химок, Солнечногорска и даже Клина. Второй этап запланирован на следующий год.

«Все, что мы планировали сделать в этом году по программе «Мой район», выполнено. Работы, заказчиком которых было ГБУ «Жилищник района Крюково», завершены в срок, с хорошим качеством. Любой ремонт всегда доставляет временные неудобства. Хочу сказать спасибо жителям не только за их терпение, но и за активную позицию. Многие элементы оформления подсказали жители. В 2020 году мы планируем продолжить благоустройство парковой зоны «Нижнекаменский пруд». В настоящее время проводится конкурс на разработку проекта лыжероллерной трассы на территории района», — рассказал глава управы Крюкова Андрей Журавлев.

Помимо этого, в 2019 году в Зеленограде достроили новый корпус школы № 2045 в 20-м микрорайоне, ввели в эксплуатацию детский сад в 16-м и завершают строительство детского сада и школы в 17-м микрорайоне.

На бульваре 16-го микрорайона скоро оборудуют фестивальную площадку. Уже в начале следующего года на ней пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество».