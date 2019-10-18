График двух автобусных маршрутов изменится

График двух автобусных маршрутов в Москве изменят с 18 октября

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке графика ряда автобусных маршрутов.

С 18 октября автобусы № 898 и 898к по будним дням будут выходить на маршруты раньше. В частности, первый автобус № 898 станет отправляться от поселка Остафьево в 5:30 вместо 5:50, а от станции Щербинка — в 5:52 вместо 6:12.

Первый автобус № 898 выйдет на маршрут от Барышевской рощи — в 5:30 вместо 5:50, а от станции Щербинка — в 5:42 вместо 6:02.

Актуальное расписание наземного транспорта опубликовано на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что с 14 октября от станции метро «Нагатинская» до Новоданиловской набережной и в обратном направлении будут курсировать автобусы № 700с — это укороченный вариант маршрута № 700.