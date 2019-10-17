Первый частный Музей истории русского шоколада открылся в Москве

Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила экскурсию и узнала секрет «рубинового» шоколада.

Музей шоколада основали частные коллекционеры Михаил и Тамара Жабины. Михаил много лет собирал коллекцию дореволюционных сладостей. Артефактов накопилось так много, что возникла мысль показать их публике.

Открытие музея началось с необычного сюрприза: впервые в России был представлен рубиновый шоколад. Этот вид сладости имеет не привычный «шоколадный», а нежно-сиреневый оттенок. Делают его из какао-бобов розового цвета, растущих в Кот-д’Ивуаре, Эквадоре и Бразилии.

В Европе гурманы его едят уже два года, а в нашей стране о нем совсем не знали.

— Какао-бобы до ферментации имеют цвет от белого до пурпурного, зависит от сорта. Секрет сохранения оттенка состоит в особом способе обработки. Никаких красителей, — пояснил кондитер бельгийской компании.

Вкус у «рубина» оказался ягодный.

Под стеклами витрин красовались изысканные дореволюционные коробки с печеньем.

— У нас только оригинальная продукция с 1860 по 1915 год, — отметила экскурсовод.

Глядя на стильную упаковку, понимаешь, почему сладости сохранились несъеденными, кощунство — распаковывать такую красоту.

— До революции русский шоколад был лучшим в Европе, — рассказала Тамара Жабина. — На Всемирной выставке в Париже 1900 года Гран-при взяли русские шоколатье.

А на витрине с пасхальными яйцами 1906 года посетителям показывали прообразы современных «киндер-сюрпризов» от русских кондитеров — шоколадные яйца с разными фигурками внутри, которые дарили на Рождество и Пасху.