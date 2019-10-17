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Фестиваль бездомных животных пройдет на базе дизайн-завода «Флакон» 

Москва меняется 6 часов назад
Во «Флаконе» пройдет фестиваль бездомных животных
Фото: РИА Новости
В пространстве «КУБ» дизайн-завода «Флакон» 27 октября пройдет фестиваль для всей семьи «Тыквы и Коты», во время которого можно будет забрать понравившееся животное из приюта домой.
Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда «РЭЙ», организующего мероприятие, на фестиваль приедут 50 кошек, котов и котят из приютов из Москвы и Московской области, гости смогут забрать полюбившегося питомца домой прямо с фестиваля, главное — иметь при себе паспорт.
В программе мероприятия также — бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов, мастер-классы, конкурсы и лотерея, благотворительный маркет, фуд-корт и аквагрим. Первые 100 гостей фестиваля смогут угоститься бесплатным тыквенным соком.
На фестивале фонд «РЭЙ» будет принимать подарки для кошек и собак, которые находятся на его попечении в приютах Москвы и области.
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