Во «Флаконе» пройдет фестиваль бездомных животных

Фестиваль бездомных животных пройдет на базе дизайн-завода «Флакон»

В пространстве «КУБ» дизайн-завода «Флакон» 27 октября пройдет фестиваль для всей семьи «Тыквы и Коты», во время которого можно будет забрать понравившееся животное из приюта домой.

Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда «РЭЙ», организующего мероприятие, на фестиваль приедут 50 кошек, котов и котят из приютов из Москвы и Московской области, гости смогут забрать полюбившегося питомца домой прямо с фестиваля, главное — иметь при себе паспорт.

В программе мероприятия также — бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов, мастер-классы, конкурсы и лотерея, благотворительный маркет, фуд-корт и аквагрим. Первые 100 гостей фестиваля смогут угоститься бесплатным тыквенным соком.

На фестивале фонд «РЭЙ» будет принимать подарки для кошек и собак, которые находятся на его попечении в приютах Москвы и области.