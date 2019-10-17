На Симоновской набережной появятся велосипедные дорожки

На Симоновской набережной появятся велосипедные и беговые дорожки

Кроме набережной преобразятся и прилегающие территории, в том числе и промзона ЗИЛ

После реконструкции Симоновской набережной на ней появятся велосипедные и беговые дорожки площадью около 7 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова , проект реконструкции набережной будет увязан с действующей улично-дорожной сетью. По необходимости будет укреплен берег реки, а вдоль набережной появится тротуар, ширина которого составит 3 метра.

Кузнецов уточнил, что помимо самой набережной преобразятся и прилегающие территории, в том числе и промышленная зона ЗИЛ.