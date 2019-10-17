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Горожан предупредили о масштабных ограничениях движения в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 4 2 часа назад
Москвичей предупредили о масштабных ограничениях движения
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Ограничения дорожного движения начинают действовать на нескольких улицах и проездах столицы, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЦОДД в четверг, 17 октября.
По предоставленной информации, с 7 октября по 2019 года по 31 марта 2020-го движение полностью перекроют на участке Газгольдерной улицы и ограничат на пересечении Газгольдерной и Новохохловской. Данные меры предпринимаются в связи с строительством Кожуховской линии метро.
По причине ремонта инженерных сетей на ряде участков Бакинской улице на одной полосе ограничат движение с 7 октября по 15 декабря. Оно будет действовать круглые сутки. По аналогичному поводу частично отменят движение в районе Базовской улицы (7 — 31 октября), Пермской (7 октября — 1 декабря), а также на участке Андроновского шоссе (16 октября — 1 декабря) и Краснодонской улицы (24 октября 2019 года — 24 января 2020).
Среди прочего, машины не смогут передвигаться по одной полосе Магистральной улицы с 16 октября по 1 декабря.
Ранее в ЦОДД предупредили об ограничениях движения в центре столицы.
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