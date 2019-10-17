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Завершено благоустройство территории у пяти станций МЦД 

RT на русском + ещё 17 4 часа назад
Завершено благоустройство территории у станций МЦД
Фото: РИА Новости
Завершено благоустройство территорий у пяти станций Московских центральных диаметров — Тимирязевской, Фили, Новодачной, Щербинки и Остафьева.
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Общая площадь работ составила 12,4 га. Под землёй проложили кабельные линии длиной 3,4 тыс. м. Приведены в порядок тротуары.
Также установлено 14,8 тыс. м бордюрного камня, разбито 16,1 тыс. кв. м газона. Специалисты обновили покрытие и на проезжей части, передаёт портал мэра и правительства.
Тимирязевская, Фили и Новодачная войдут в состав МЦД-1, Щербинка и Остафьево — в состав МЦД-2.
Ранее сообщалось, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.
«ПолитЭксперт» сообщал о картах «Тройка/Подорожник» с новым дизайном в Санкт-Петербурге.
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