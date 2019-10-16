Лучшие товары Армении покажут на ВДНХ

Лучшие товары Армении продемонстрируют на ВДНХ

15 октября в выставочно-торговом центре Республики Армения , расположенном в павильоне № 68 «Угольная промышленность» на ВДНХ, открылась ежегодная осенняя ярмарка армянских товаров и товаропроизводителей «Золотой гранат». На площадке представлены традиционные продукты республики, текстиль, предметы интерьера и изделия народных художественных промыслов.

Они поздравили москвичей с открытием ярмарки и отметили, что с каждым годом это событие становится все более популярным. В ходе встречи официальные лица выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Москвой и Ереваном и обсудили перспективы развития торгово-экономических и культурных связей.

А для посетителей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу: танцы, песни, национальные угощения.

На протяжении всего дня на площадке выступали армянские музыкальные коллективы, пел Московский казачий хор. Кроме того, в этот день все желающие могли продегустировать армянские напитки, освоить азы резьбы по дереву.

А в специальной фотозоне — сделать яркие снимки с национальным армянским колоритом.

Самая главная часть ярмарки — это торговые ряды. Лучшие армянские производители привезли из солнечной страны огромное разнообразие всевозможных товаров.

— Спектр продукции очень разнообразный, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» организатор ярмарки Сергей Баратов. — Здесь можно купить и традиционные угощения: чурхчелу, орехи, пастилу. Также на ярмарке продают свежие фрукты. Цены — как на центральных рынках. Однако с продавцами можно и поторговаться, и даже перед покупкой продегустировать товар. Также на прилавках представлены предметы интерьера: ковры, картины армянских художников. Кроме того, здесь можно купить одежду, обувь, домашний текстиль.

Выставочно-торговый центр Республики Армения работает в павильоне № 68 «Угольная промышленность» на ВДНХ с 2003 года. В нем круглый год организована выставка-продажа продукции, производимой предприятиями Армении, галерея искусств, музей истории виноделия, ресторан национальной кухни и информационный центр туризма.

Ярмарка будет проходить до 19 октября, режим работы — с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

СПРАВКА

Ярмарка «Золотой гранат» проводится в Москве ежегодно с 2005 года. Она организована в рамках программы сотрудничества между Россией и Арменией. Мероприятие олицетворяет символ дружбы между Москвой и Ереваном. На Главной выставке страны ярмарка проводится впервые и посвящена в том числе 80-летию Выставки достижений народного хозяйства. Ранее торговые площадки размещались на площади Революции, на Арбате.