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К 2023 году в Москве построят еще 27 станций метро 

Национальная Служба Новостей + ещё 6 2 часа назад
В столице построят еще 27 станций метро
Фото: РИА Новости
Правительство Москвы планирует до конца 2022 года построить порядка 67 километров новых линий и 27 станций метрополитена, а также два электрических депо.
Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В частности, планируется закончить основной объем по Большой кольцевой линии метро — завершить работы на восточном участке и в целом замкнуть кольцо.
Хуснуллин уточнил, что восточная часть БКЛ включает в себя около 12 километров и пять станций метро. Два гигантских щита привезут в Москву для строительства БКЛ Также за 3,5 года продлят Люблинско-Дмитровский, Калининско-Солнцевский и Сокольнический радиусы метрополитена, закончат проектирование Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.
Не оставят без внимания и Новую Москву, где решено продолжить развитие системы метро.
Ожидается, что к 2027 году 95% жителей Москвы будут иметь шаговую доступность до метро. Управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичного метрополитена является АО «Мосинжпроект», уточнил заместитель мэра.
Ранее НСН сообщала, что в рамках проекта «Активный гражданин» начались голосования, в которых жители Москвы могут высказаться о проекте нового наземного метро — Московских центральных диаметрах (МЦД) и реконструкции развязок на МКАД.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы
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