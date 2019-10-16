В столице пройдет фестиваль Young Old

Фестиваль для людей старшего поколения пройдет в Москве

В Культурном центре ЗИЛ состоится городской фестиваль для людей старшего поколения "Young Old: новые старшие". Мероприятие пройдет 3 и 4 ноября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы

Фестиваль позволяет людям разных поколений избавиться от различных стереотипов. В рамках программы пройдут дискуссии, лекции, мастер классы. На встречах обсудят свободу выбора, этапы карьеры и возможности после 50 лет, а также поговорят о здоровье, моде, современных технологиях и культуре.

Дискуссировать с горожанами будут художница и куратор Екатерина Бочавар , дизайнер и телеведущий Алексей Бегак , скейтбордист Ашот Шабоян, политолог Екатерина Шульман, создатель модельного агентства Oldushka Игорь Гавар и другие спикеры.

Помимо этого, участникам фестиваля предоставится возможность попробовать себя в роли видеоблогера, предпринимателя, ментора, волонтера, арт-критика, программиста или дизайнера. В программу мероприятия также вошли различные выступления музыкантов, диджеев. Отдельное внимание будет уделено маркету уличной еды и стильных товаров, где люди старше 50 лет представят свои произведения.

"В своей работе мы уникальным образом сочетаем сохранение традиций c использованием актуальных практик в современном искусстве и социокультурной сфере, поэтому концепция этого события нам близка и наша площадка для него очень хорошо подходит", — рассказал директор Культурного центра ЗИЛ Павел Хлопин

Мероприятие бесплатное и не требует дополнительных взносов, однако требуется предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля. Сделать это можно до 2 ноября включительно.