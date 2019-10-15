Почти 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

В столичных аэропортах задержано и отменено почти 30 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания». Так, во Внуково задержано два рейса, в Домодедово восемь рейсов задержали и 12 отменили. В свою очередь в Шереметьево задержано четыре рейса.

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