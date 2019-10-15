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Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах
Фото: ТАСС
В столичных аэропортах задержано и отменено почти 30 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, во Внуково задержано два рейса, в Домодедово восемь рейсов задержали и 12 отменили.
В свою очередь в Шереметьево задержано четыре рейса.
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Новости Москвы , Катастрофы , Криминал , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево
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