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Тренинги по педагогическому волонтерству проведут в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
В Москве проведут тренинги для педагогов
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
В Москве все желающие смогут посетить цикл тренингов по педагогическому волонтерству. Первое занятие пройдет 29 октября.
Тренинги состоятся в центре патриотического воспитания и школьного спорта. Педагогов научат выбирать направление волонтерства, расскажут об особенностях организации волонтерских отрядов.
Кроме того, специалисты посвятят ряд занятий тому, как мотивировать детей на волонтерскую деятельность. Во время тренингов будет обсуждаться внедрение волонтерского движения в школы и вузы. Также педагогам представят проекты, существующие в центре.
Для посещения необходима предварительная регистрация. Она будет открыта в ближайшее время, передает официальный сайт мэра Москвы.
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