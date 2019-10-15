В ГУМе открылась фотовыставка

Выставка работ фотоконкурса «Русская цивилизация» открылась в ГУМе

Все желающие смогут увидеть около 200 фотографий из разных уголков России , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), которое является организатором конкурса.

"Мы решили показать все самое лучшее и интересное за три года проведения фотоконкурса — всего около 200 работ. И признательны нашим партнерам за возможность сделать это на такой легендарной и всенародно любимой площадке", — приводятся в сообщении пресс-службы слова главы ФАДН Игоря Баринова.

Как отмечается, фотоконкурс проходил в июле-сентябре текущего года по следующим номинациям: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Многонациональная Москва".

В сообщении пресс-службы говорится, что в конкурсе приняли участие около 5 тысяч фотографов из 32 стран. Они представили 19,5 тысячи снимков.

Выставку в ГУМе можно будет бесплатно посетить до 10 ноября.

Ранее стало известно, что в парке "Музеон" открылась фотовыставка работ участников спецпроекта "Узнай Москву". В нее вошли 30 лучших снимков, сделанных во время тематических прогулок по городу. Посетить выставку можно до 3 ноября.

Группы ЧТПЗ. В ноябре на Тверском бульваре будет проходить фотовыставка, посвященная трубной промышленности России. Посетители увидят снимки крупнейших заводов мира. Например, предприятий Объединенной металлургической компании, Трубной металлургической компании

А с 2 по 20 ноября в павильоне "Купол" в столичном парке "Зарядье" пройдет выставка, приуроченная к 90-летию планетария. Жители и гости столицы бесплатно увидят уникальные снимки звезд, планет и галактик, а также астрономических приборов разных лет. Редкие кадры объединены проектом "Лента времени". Это фотографии из архива планетария с 1929 года, их разместят в хронологическом порядке.