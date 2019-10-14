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В Москве начал работу форум молодых дипломатов РИК 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
В Москве начал работу форум молодых дипломатов
Фото: РИА Новости
Впервые на территории России с 14 по 16 октября проходит третий форум молодых дипломатов России, Индии и Китая, организованная в рамках председательства РФ в объединении РИК.
Открывая мероприятие, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов отметил, что «встречи молодых дипломатов трех стран стали важным элементом взаимодействия в формате РИК, который, несмотря на неофициальный характер, неуклонно набирает силу и все отчетливее заявляет о себе на мировой арене».
«Вы — те, кому уже в недалеком будущем предстоит «встать у руля» дипломатии своих стран, взять на себя ответственность за обеспечение национальных интересов и — без преувеличения — учитывая влияние наших трех государств на мировую политику, экономику и финансы, — за судьбы мира в целом. В связи с этим особенно ценно то, что у вас с ранних этапов профессионального становления формируется понимание важности стратегического партнерства России, Индии и Китая в региональных и глобальных делах», — подчеркнул замминистра.
По словам председателя Совета молодых дипломатов Константина Колпакова, формат РИК — «очередное подтверждение востребованности контактов между молодыми дипломатами, полезных, в том числе, и для „сверки часов“ перед предстоящим в ноябре очередным Глобальным форумом молодых дипломатов, который также организует СМД при поддержке Россотрудничества».
Работа форума организована на нескольких дискуссионных площадках, а также в виде «круглого стола» с участием старших дипломатов МИД и сотрудников ведущих российских научных центров.
Участники форума обсудят актуальные проблемы развития ситуации в регионах Тихого и Индийского океанов, а также место и роль молодых дипломатов в этом контексте.
В рамках форума запланированы выступления послов стран-участниц, дипломатов МИД, ученых и экономистов.
Ранее важность продвижения данного формата трехстороннего сотрудничества подчеркивал президент России Владимир Путин, в частности, в ходе неформального саммита РИК «на полях» заседания «Группы двадцати» в Осаке 28 июня 2019 года.
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Комментарии
Новости Москвы , Общество , Игорь Моргулов , Владимир Путин , МИД , Китай
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