В Москве начал работу форум молодых дипломатов РИК

Впервые на территории России с 14 по 16 октября проходит третий форум молодых дипломатов России, Индии и Китая , организованная в рамках председательства РФ в объединении РИК.

Открывая мероприятие, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов отметил, что «встречи молодых дипломатов трех стран стали важным элементом взаимодействия в формате РИК, который, несмотря на неофициальный характер, неуклонно набирает силу и все отчетливее заявляет о себе на мировой арене».

«Вы — те, кому уже в недалеком будущем предстоит «встать у руля» дипломатии своих стран, взять на себя ответственность за обеспечение национальных интересов и — без преувеличения — учитывая влияние наших трех государств на мировую политику, экономику и финансы, — за судьбы мира в целом. В связи с этим особенно ценно то, что у вас с ранних этапов профессионального становления формируется понимание важности стратегического партнерства России, Индии и Китая в региональных и глобальных делах», — подчеркнул замминистра.

По словам председателя Совета молодых дипломатов Константина Колпакова, формат РИК — «очередное подтверждение востребованности контактов между молодыми дипломатами, полезных, в том числе, и для „сверки часов“ перед предстоящим в ноябре очередным Глобальным форумом молодых дипломатов, который также организует СМД при поддержке Россотрудничества».

Работа форума организована на нескольких дискуссионных площадках, а также в виде «круглого стола» с участием старших дипломатов МИД и сотрудников ведущих российских научных центров.

Участники форума обсудят актуальные проблемы развития ситуации в регионах Тихого и Индийского океанов, а также место и роль молодых дипломатов в этом контексте.

В рамках форума запланированы выступления послов стран-участниц, дипломатов МИД, ученых и экономистов.