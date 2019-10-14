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Измайловцы смогут создавать образы любимых персонажей 

Управа района Измайлово города Москвы 4 часа назад
Москвичей научат создавать косплеи
Фото: РИА Новости
На востоке столицы занятия по созданию косплея на бесплатной основе будет запущен в библиотеке № 72 района Гольяново. Там уже несколько месяцев функционирует мастерская косплея — популярного молодежного хобби.
Искусство косплея заключается в создании образов и характеров персонажей комиксов, компьютерных игр, кино и мультфильмов.
— Это будет действительно бесплатный курс: ни за преподавателя, ни за расходники участникам платить не придется. Всего к нам поступило более 90 анкет, из которых были отобраны всего десять — именно столько человек могут пройти курс первыми. Мы хотим за десять занятий обучить тех, кто вообще не умеет ни шить, ни крафтить, а итогом обучения станут изделия, которые ученики сделают своими руками, — пояснил заведующий библиотекой Илья Роговенко.
Напомним, что организация досуга местного населения — часть городской программы «Мой район». Мастерская косплея работает по адресу: улица Уссурийская, дом 9.
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