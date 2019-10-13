Москвичи выбрали лучшего бариста

Москвичи выбрали лучшего русского бариста

В пятницу, 11 октября, на ВДНХ прошел российский этап чемпионата по завариванию бодрящего кофе «АэроПресс». Его победитель уже в ноябре представит Россию в Лондоне.

Конкурсанты собрались в восемь утра. Сначала их ждала тренировка, и лишь потом — отборочный этап и финал. Все в один день. На удивление бариста здесь выступали и простые кофеманы, и менеджеры, и даже совладельцы кофеен. Всем хотелось приготовить самый вкусный напиток.

— Я первый раз на кофейном чемпионате, — рассказала Зоя Бойко, которой вот-вот предстояло побороться за первое место. — Слышала, что такие соревнования есть, но никогда всерьез не задумывалась об участии. Только когда начала работать в кофейне и стала ее совладельцем, подумала: почему бы и нет. Пришла просто так, для опыта, и неожиданно добралась до финала. Хотя я готовилась: узнавала, кто и как обычно заваривает кофе, в итоге вывела свой рецепт.

За первое место с Зоей должен был побороться участник прошлых турниров Денис Нехаев.

— Состязание проходит пятый год подряд, но я участвовал только в отборочных этапах. В этот раз настроился на победу во всероссийском чемпионате и подобрал рецепт кофе, — рассказал он «ВМ». — Смысл соревнования в том, чтобы из одинаковых зерен и с помощью одних и тех же «девайсов» сварить кофе вкуснее, чем у соперников.

Последний рывок финалистов оценивали шесть судей, которые сидели в центре зала. За восемь минут, используя электрические чайники, аэропресс, кофемолки, воду и кофейные зерна, конкурсанты должны были приготовить кружку кофе. Из дома можно было принести только воду и «инструменты». Но вот кофейные зерна предоставляли исключительно организаторы. Они же указывали соотношение помола и жидкости. Сосуды с готовыми напитками Зои и Дениса поставили на поднос, несколько раз поменяли их местами и поднесли членам жюри. В одну руку они взяли глубокие чайные ложки из нержавеющей стали, а в другую — бумажные стаканчики, для того чтобы кофе не пролился на стол. Так, наливая жидкость в ложку и медленно пробуя напиток, они оценивали его крепость и вкус. Имя победителя написали на донышке чашки с наиболее понравившимся кофе. В этом году лидером стал Денис Нехаев.

— Чтобы получился вкусный напиток, должны быть качественные зерна и хороший рецепт, — заметил чемпион после оглашения результатов. — Я тренировался, пробуя разные виды и способы приготовления кофе. Ведь до конца неизвестно, какие зерна попадутся на чемпионате. В этот раз нам достались зерна из Боливии. Это относительно новая страна для кофейного рынка. Напиток получается мягким и сбалансированным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Аркадий Климанов, организатор фестиваля в России:

«Это уже пятый, юбилейный, чемпионат, который мы проводим в России. И второй год подряд у нас больше пятидесяти участников. Это показывает интерес к нему и к кофе в целом. Здесь нет никаких оценочных листов. Есть только вкус и мнение судей. А свой рецепт победителя можно придумать дома: нужны лишь кофеварка, кофемолка, вода и хороший кофе».