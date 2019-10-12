На «салатовой» ветке упал на рельсы пассажир

На Люблинско-Дмитровской линии московского метро было приостановлено движение поездов от станции "Марьино" до "Зябликова". Причиной стало падение пассажира.
Поезда в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. По сообщению в твиттер-аккаунте Московского метрополитена, спустя примерно 20 минут движение поездов на "салатовой" линии было введено в график.
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии (10) введено в график.
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии (10) введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 12 октября 2019 г.