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На «салатовой» ветке московского метро упал на рельсы пассажир 

Вести.Ru + ещё 14 1 час назад
На «салатовой» ветке упал на рельсы пассажир
Фото: ТАСС
На Люблинско-Дмитровской линии московского метро было приостановлено движение поездов от станции "Марьино" до "Зябликова". Причиной стало падение пассажира.
Поезда в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. По сообщению в твиттер-аккаунте Московского метрополитена, спустя примерно 20 минут движение поездов на "салатовой" линии было введено в график.
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии (10) введено в график.
Пассажир пронес пистолет на борт самолета
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