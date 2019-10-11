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В Москве енот сбежал от хозяйки 

РИА Новости 2 часа назад
В Москве ищут сбежавшего енота
Фото: Соцсети
Сбежавший от хозяйки енот, которого упорно пытались снять с дерева спасатели, скрылся от них по верхушкам деревьев и до сих пор не вернулся домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Вчера поступила заявка от местных жителей, что по адресу Петровско-Разумовский проезд, дом 20 обнаружен енот на дереве. Очевидцы рассказали, что у местной жительницы потерялся енот, хозяйка признала, что на дереве именно он. Спасатели приехали, пытались его снять, он поднимался все выше и выше. Енота не сняли, там вокруг много деревьев, и он, судя по всему, по ним ускакал", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что спасательная операция продолжалась долго, были задействованы лестницы, и, несмотря на неудачу, сотрудники МЧС приложили все силы для спасения животного. Сейчас судьба енота неизвестна.
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Новости Москвы , МЧС , РИА Новости
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