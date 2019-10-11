Москвичи несут цветы к памятнику Леонову

Москвичи несут цветы к памятнику-бюсту Алексею Леонову на ВДНХ

Ранее в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина РИА Новости сообщили о смерти Алексея Леонова, первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос. Прощание и похороны легендарного советского космонавта состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов первым совершил выход в открытый космос во время полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году. За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Архитектурный комплекс с бюстами космонавтов открылся у стелы "Покорителям космоса" 4 октября 1967 года в честь десятилетия запуска первого искусственного спутника Земли. Аллея Космонавтов располагается вдоль проспекта Мира от Останкинского проезда до Поперечного проезда, ведущего к входу на ВДНХ. Это небольшой парк, где также находится монумент "Покорителям космоса" и Мемориальный музей космонавтики.