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Москвичи несут цветы к памятнику-бюсту Алексею Леонову на ВДНХ 

РИА Новости + ещё 1 7 часов назад
Москвичи несут цветы к памятнику Леонову
Фото: РИА Новости
Жители Москвы несут цветы к памятнику-бюсту космонавту Алексею Леонову на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина РИА Новости сообщили о смерти Алексея Леонова, первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос. Прощание и похороны легендарного советского космонавта состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Леонов первым совершил выход в открытый космос во время полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году. За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Архитектурный комплекс с бюстами космонавтов открылся у стелы "Покорителям космоса" 4 октября 1967 года в честь десятилетия запуска первого искусственного спутника Земли. Аллея Космонавтов располагается вдоль проспекта Мира от Останкинского проезда до Поперечного проезда, ведущего к входу на ВДНХ. Это небольшой парк, где также находится монумент "Покорителям космоса" и Мемориальный музей космонавтики.
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Новости Москвы , Алексей Леонов , Центр подготовки космонавтов , РИА Новости
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