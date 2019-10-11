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Собянин осмотрел новую круглогодичную ярмарку в Марьине 

Национальная Служба Новостей + ещё 10 2 часа назад
Собянин оценил новую ярмарку в Марьино
Фото: РИА Новости
Круглогодичную ярмарку в Марьино посетил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил разницу между разовыми городскими ярмарками и постоянными, подчеркнув, что эта площадка обладает особым комфортом для посетителей. В скором времени, по словам Собянина, здесь будет создана ещё и спортивная площадка с искусственным льдом, а также с небольшим футбольным полем.
«Здесь и кондиционирование, и тепло, и холодильники — цивилизованный рынок, с одной стороны. С другой стороны, идеология его такая же по-прежнему — это фермерские в основном рынки, места для продавцов предоставляются бесплатно, а там, где можно, рядом с этими рынками ещё и фестивальная площадка, и спортивная. Это становится таким своеобразным центром города», — отметил мэр столицы.
Добавим, фестивальная площадка в Марьино занимает 1,3 гектара. Здесь расположены зоны в стиле «средневекового замка»: торговые шале, точки общепита, карусели и сцена для массовых мероприятий. Рядом размещается ландшафтный парк «Серпантин», концепцию которого разрабатывал британский дизайнер Мэтью Чайлдс. Всего в Москве работает 14 круглогодичных ярмарок, и столичные власти обещали увеличивать их количество.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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