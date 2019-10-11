Москвичи смогут составить рацион с помощью приложения

Москвичи смогут составить свой рацион с помощью мобильного приложения

Жители столицы смогут составить рацион питания с помощью нового приложения для смартфона. Об этом стало известно 11 октября.

На сайте газеты «Вечерняя Москва» добавили, что с помощью сервиса жителям столицы станет проще совершать покупки в магазинах. Там же уточнили, что приложение создадут для максимально широких слоев населения.