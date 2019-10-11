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Москвичи смогут составить свой рацион с помощью мобильного приложения 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Москвичи смогут составить рацион с помощью приложения
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Жители столицы смогут составить рацион питания с помощью нового приложения для смартфона. Об этом стало известно 11 октября.
Подчеркнем, что инициаторами разработки сервиса стали сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Благодаря приложению горожане смогут рассчитать калорийность блюд, узнать о качестве и безопасности продуктов и составить рацион.
На сайте газеты «Вечерняя Москва» добавили, что с помощью сервиса жителям столицы станет проще совершать покупки в магазинах. Там же уточнили, что приложение создадут для максимально широких слоев населения.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор , Вечерняя Москва
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