Москвичи смогут составить рацион с помощью приложения

Жители столицы смогут составить рацион питания с помощью нового приложения для смартфона. Об этом стало известно 11 октября.
Подчеркнем, что инициаторами разработки сервиса стали сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Благодаря приложению горожане смогут рассчитать калорийность блюд, узнать о качестве и безопасности продуктов и составить рацион.
На сайте газеты «Вечерняя Москва» добавили, что с помощью сервиса жителям столицы станет проще совершать покупки в магазинах. Там же уточнили, что приложение создадут для максимально широких слоев населения.