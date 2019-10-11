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Названа стоимость самой дешевой квартиры в Новой Москве 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа стоимость самой дешевой квартиры в Новой Москве
Фото: ТАСС
Минимальная цена новой квартиры в Троицком и Новомосковском округах Москвы — 2,4 миллиона рублей, следует из материалов агентства «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По итогам третьего квартала 2019 года средняя стоимость квартир в строящихся домах на присоединенных территориях составила семь миллионов рублей, за три месяца этот показатель увеличился на два процента, подсчитали аналитики. Самый дешевый лот — 20-метровая студия — предлагается в строящемся комплексе в поселении Марушкинское. На втором месте оказалась студия площадью 24,6 квадратного метра за 2,5 миллиона рублей в новостройке около деревни Староселье, на третьем — 30-метровая квартира за 2,7 миллиона рублей в новом доме в деревне Зверево.
Среднестатистическая студия в Новой Москве стоит четыре миллиона рублей, однокомнатная квартира — 5,5 миллиона, «двушка» — 7,4 миллиона, «трешка» — 9,1 миллиона рублей, говорится в предоставленных материалах.
«В третьем квартале 2019 года на первичный рынок жилья Новой Москвы не вышло ни одного нового комплекса, — отмечают в «Метриум». — Тем не менее, за счет появления новых корпусов в уже реализуемых проектах объем предложения увеличился на 15,6 процента и составил более девяти тысяч квартир. Это самый высокий показатель за текущий год».
Ранее в октябре была названа минимальная стоимость квартиры в «старой» Москве — 3,1 миллиона рублей. В такую сумму оценили студию площадью менее 12 квадратных метров в новом жилом комплексе на Фрезерной улице в Юго-Восточном округе города.
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Новости Москвы , Lenta.ru
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