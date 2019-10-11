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Московскому такси посулили подорожание 

Мослента 3 часа назад
Московскому такси посулили подорожание
Фото: РИА Новости
Стоимость поездок на такси в Москве может вырасти в связи с конкуренцией на рынке. Об этом сообщил аналитик группы «Финам» Алексей Коренев, передает в пятницу, 11 октября, РИАМО.
По его словам, многие мелкие таксомоторные компании могут сократиться из-за того, что крупные агрегаторы расширяют свое влияние на рынке, приобретая все больше активов.
«У многих небольших компаний есть опасения, что "Яндекс" сейчас начнет демпинговать по ценам. Они могут себе позволить, чтобы одно из их подразделений работало не очень прибыльно (…).
Мелкие компании будут вынуждены уйти с рынка, и останутся три-пять компаний, которые могут конкурировать с ним», — пояснил специалист, добавив, что в такой ситуации компания-монополист сможет диктовать свои условия.
Собеседник агентства отметил, что в настоящее время цена московского такси является одной из самых низких в Европе.
«Но бесконечно она такой не будет. Рынок будет переходить к более цивилизованным формам, но такие формы дороже стоят», — считает Коренев.
8 октября стало известно, что средний доход водителей такси в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 83 тысяч рублей в месяц. В других городах-миллионниках водители такси получают примерно 74 тысячи рублей в месяц. В целом по России зарплаты водителей в 2018 году выросли почти в два раза.
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