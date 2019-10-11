Москвичам покажут редчайшую коллекцию Библий

В Российской государственной библиотеке покажут редчайшую коллекцию Библий

В Российской государственной библиотеке с 11 по 18 октября пройдёт предпоказ проекта «Иванов и Библия» — впервые за много лет на широкое обозрение будут выставлены библейские эскизы художника Александра Иванова наряду с редчайшими артефактами Священных Писаний.

Это совместный проект РГБ и Третьяковской галереи. По словам его руководителя и координатора Натальи Самойленко, выставка свяжет «важнейшие для библиотеки рукописи и книги вместе с великолепными эскизами Иванова».

«Здесь, в Ивановском зале библиотеки когда-то была картинная галерея Румянцевского музея, целую стену занимала картина «Явление Христа народу», а рядом с ней экспонировались роскошные библейские эскизы Иванова, которые сейчас почти недоступны, ведь это не живопись, а бумага, — рассказала Самойленко «Парламентской газете». — Она требует покоя и темноты — её вообще показывают обычно раз в 50 лет!».

Свой Библейский цикл Александр Иванов создавал в 1850-х годах. В конце жизни он стал для него одним из главных. Он задумывал воплотить около 500 сюжетов, но сделал эскизы только для более 200 из них.

Эскизы он писал на сюжеты в том числе Ветхого Завета из коллекции Давида Гинцбурга, которую тоже представят в РГБ. Это, кстати, особая гордость библиотеки.

«Эта коллекция формировалась в конце 19 — начале 20 века, и это вторая по величине коллекция в мире, — отметила Самойленко. — Там собрано почти две тысячи рукописей и восемь тысяч книг. И вот мы представим самые ранние рукописи — 13 века, а также две замечательные полиглотты — это такие Библии, где на одной странице текст даётся на разных языках».

Кроме того, на выставке зрители смогут увидеть Библию Франциска Скорины — первую Библию, напечатанную кириллическим шрифтом, Библию на немецком языке в переводе Мартина Лютера , редкий экземпляр Библии Пискатора.

«Вот это соединение великих работ Иванова с великими древними текстами Библии — это, в какой-то мере, осуществление его мечты», — заключила руководитель проекта.

На предпоказе, который пройдёт в Румянцевском зале Дома Пашкова, покажут лишь «самые ценные и редкие экспонаты». Открытие масштабного проекта запланировано на 2021 год — к тому времени кураторы в полной мере изучат богатое наследие Александра Иванова, расшифруют и издадут его дневники.