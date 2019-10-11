Камеры будут фиксировать усталых водителей автобусов

Камеры-сканеры будут сигнализировать об усталости водителей автобусов в Москве

Новые устройства будут сканировать лицо столичных водителей автобусов и фиксировать признаки, сигнализирующие об усталости, сообщил директор службы информационных технологий и связи Мосгортранса Дмитрий Ерзамаев

— Поездки в городском транспорте должны быть безопасными и комфортными. Благодаря системе онлайн-контроля над водителем мы сможем уменьшить количество аварий, связанных с человеческим фактором. Камеры видеонаблюдения уже успешно протестировали в транспорте разных маршрутов. В ближайшем будущем к этой системе подключат весь парк Мосгортранса. Это более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев, — отметил он.

Уточняется, что камеры-сканеры созданы на основе алгоритма нейросетей. Устройство в кабине в режиме настоящего времени «следит» за выражением лица и мимикой водителя. Так, если человек часто зевает, периодически закрывает глаза, то в кабине прозвучит сигнал и сработает специальный световой индикатор. Система передаст эту информацию диспетчеру. Он, в свою очередь, проверит записи с камеры и при необходимости направит водителя на обследование к медику.

Кроме того, устройство «проследит», чтобы водитель во время поездки следил за дорогой и не использовал смартфон, пишет официальный сайт мэра Москвы.