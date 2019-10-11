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Камеры-сканеры будут сигнализировать об усталости водителей автобусов в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 4 2 часа назад
Камеры будут фиксировать усталых водителей автобусов
Фото: Вечерняя Москва
Новые устройства будут сканировать лицо столичных водителей автобусов и фиксировать признаки, сигнализирующие об усталости, сообщил директор службы информационных технологий и связи Мосгортранса Дмитрий Ерзамаев.
— Поездки в городском транспорте должны быть безопасными и комфортными. Благодаря системе онлайн-контроля над водителем мы сможем уменьшить количество аварий, связанных с человеческим фактором. Камеры видеонаблюдения уже успешно протестировали в транспорте разных маршрутов. В ближайшем будущем к этой системе подключат весь парк Мосгортранса. Это более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев, — отметил он.
Уточняется, что камеры-сканеры созданы на основе алгоритма нейросетей. Устройство в кабине в режиме настоящего времени «следит» за выражением лица и мимикой водителя. Так, если человек часто зевает, периодически закрывает глаза, то в кабине прозвучит сигнал и сработает специальный световой индикатор. Система передаст эту информацию диспетчеру. Он, в свою очередь, проверит записи с камеры и при необходимости направит водителя на обследование к медику.
Кроме того, устройство «проследит», чтобы водитель во время поездки следил за дорогой и не использовал смартфон, пишет официальный сайт мэра Москвы.
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Новости Москвы , Другое , Дмитрий Ерзамаев
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