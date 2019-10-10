Хуже некуда: В Москве пробки достигли 10 баллов

В Москве пробки достигли десяти баллов

Пробки на дорогах Москвы в четверг вечером достигли 10 баллов, Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

По данным сервиса, основные заторы наблюдаются в центре Москвы: на Тверской улице в сторону центра, участок Большой Дмитровкой улицы по направлению из центра от Театрально проезда до Глинищевского переулка, Неглинная улица, Большая и Малая Лубянка по направлению из центра. В обоих направления стоит улица Новый Арбат, Никитский Бульвар.

На ТТК основные заторы наблюдаются на участках внутренней части: от Гавриковой улицы до Волгоградского проспекта и от 2-ой улицы Машиностроения до Гагаринского тоннеля. Также на внутренней стороне пробка образовалась от Андреевского моста до Кутузовского тоннеля и от станции метро "Международная" до Сущевского вала.

На внешней стороне ТТК пробка образовалась от Лефортовского тоннеля до Кутузовского тоннеля и от Бережковского моста до Волгоградского проспекта.

На МКАД основные заторы на внутренней стороне отмечаются от пересечения с Новоегорьевским шоссе до пересечения с Проектируемым проездом № 680 и от Троекуроского проезда до Волоколамского шоссе.

Внешнее кольцо относительно свободное, небольшая пробка наблюдается на участке пересечения с улицей Николая Старостина до съезда на Щелковское шоссе. Также пробка образовалась на пересечении МКАД с Новодачным шоссе до пересечения с Проектируемым проездом № 5019.

На вылетных магистралях достаточно свободно. Однако заторы наблюдаются на Новорижском шоссе, Лермонтовском проспекте, Носовихинском шоссе и шоссе Энтузиастов.