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Крупнейший бизнес-центр Москвы оказался панельной «хрущевкой» 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Крупнейший бизнес-центр Москвы оказался «хрущевкой»
Фото: РИА Новости
Самым крупным бизнес-центром Москвы оказалась старая пятиэтажка на проспекте Вернадского, 24 — в здании зарегистрировано больше тысячи юридических лиц. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на результаты проверки, проведенной компанией «Такском-Досье».
В доме 24 сентября 2019 года было зарегистрировано 522 организации, к 10 октября их количество увеличилось до 1113. Для сравнения, в шестидесятиэтажном небоскребе «Империя» делового центра «Москва-Сити» числится 366 компаний.
Крупнейший бизнес-центр Москвы представляет собой панельную «хрущевку» 1962 года постройки, которая включена в программу реновации и подлежит сносу. За оформление юрлица на 11 месяцев в этом помещении, по данным издания, просят от 35 тысяч рублей, уверяя, что проверок налоговой службы можно будет не опасаться. Регистрация тысячи организаций в доме приносит не меньше 39 миллионов рублей, отмечается в материале.
Большинство фирм по данному адресу имеют налоговые нарушения, у многих компаний недостоверен адрес. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что такое огромное количество организаций в одном доме — нонсенс. Закон не запрещает регистрировать юрлица в квартирах, однако существует запрет на «резиновые офисы». В частности, предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию иностранных рабочих в нежилых помещениях, а также в квартирах и частных жилых домах.
По данным риелторов, в октябре 2019 года самая дорогая «хрущевка» в Москве, попавшая в программу реновации, продавалась за 25 миллионов рублей. Самая дешевая — за 4,2 миллиона. Средний бюджет покупки жилья подобного формата составил 6,6 миллиона рублей.
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Комментарии
Новости Москвы , Другое , Григорий Березкин , Федеральная налоговая служба , РБК
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