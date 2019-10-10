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Спецтехнику в столице подготовили к наступлению зимнего сезона 

Управа района Черемушки 2 часа назад
В Москве приготовились к зимнему сезону
Фото: РИА Новости
К зимнему периоду 2019/2020 к работе подготовлено более 17 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Об этом передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«За период подготовки к новому отопительному периоду были подготовлены все 13 крупных генераторов ТЭЦ. Порядка 150 районных, квартальных и локальных котельных подготовлено для генерации тепла. В течении летнего периода все мероприятия, связанные с ремонтом тепловых сетей, водопроводно-канализационных сетей, с ремонтом газовых систем были проведены в полном объеме. На 16 тыс. км трубопровода теплоснабжения были проведены испытания на работу в зимний период. Более 17 тыс. единиц различной снегоуборочной техники подготовлено к работе в зимний период», — сказал Петр Бирюков.
Чиновник отметил, что к борьбе со снегом также подготовили и снегоплавильные пункты.
«Мы готовы к любому развитию событий и не рассчитываем на слишком теплую зиму. Более 2,5 тыс. аварийных бригад есть, аварийный запас материалов есть, обученные специалисты есть, аварийные бригады подготовлены. Готовимся к сложным погодным условиям», — заключил Петр Бирюков.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , АГН "Москва"
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