В Москве приготовились к зимнему сезону

Спецтехнику в столице подготовили к наступлению зимнего сезона

К зимнему периоду 2019/2020 к работе подготовлено более 17 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Об этом передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

«За период подготовки к новому отопительному периоду были подготовлены все 13 крупных генераторов ТЭЦ. Порядка 150 районных, квартальных и локальных котельных подготовлено для генерации тепла. В течении летнего периода все мероприятия, связанные с ремонтом тепловых сетей, водопроводно-канализационных сетей, с ремонтом газовых систем были проведены в полном объеме. На 16 тыс. км трубопровода теплоснабжения были проведены испытания на работу в зимний период. Более 17 тыс. единиц различной снегоуборочной техники подготовлено к работе в зимний период», — сказал Петр Бирюков.

Чиновник отметил, что к борьбе со снегом также подготовили и снегоплавильные пункты.