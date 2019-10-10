Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском доме под снос предложили поселиться за 25 миллионов рублей 

Lenta.ru 48 минут назад
В доме под снос предложили поселиться за 25 млн
Фото: РИА Новости
Самая дорогая квартира в московской «хрущевке» под снос в рамках программы реновации стоит 25 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении агентства «Инком-недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Самый бюджетный вариант на рынке предлагается почти в шесть раз дешевле — за 4,2 миллиона рублей. Средний бюджет сделок с квартирами в московских «хрущевках», попавших под программу реновации, — 6,6 миллиона рублей, что на 18,5 процента ниже, чем усредненная стоимость, изначально заявленная собственниками (8,1 миллиона рублей).
Примерно 60 процентов покупателей жилья в «реновационных» домах — инвесторы, которые до сноса здания сдают жилье в аренду, а после получения новой квартиры планируют выгодно ее реализовать. Оставшиеся 40 процентов, по мнению аналитиков, приобретают недвижимость для личного проживания. Инвесторы отдают предпочтение дешевым «однушкам» и двухкомнатным квартирам в тех локациях, которых уже коснулась программа реновации, или в районах, где скоро начнется снос старых зданий. Те, кто покупают недвижимость для себя, выбирают трехкомнатные квартиры.
Ранее аналитики строительной компании подсчитали, что покупать жилье в «хрущевках» может быть выгодно из-за относительно невысокой платы за ЖКХ. Затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг для квартир сопоставимой площади сильно разнятся в зависимости от типа дома.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Последние новости
В Лондоне умер беглый российский банкир В Лондоне умер беглый российский банкир Объявлены сразу два лауреата Нобелевской премии по литературе Объявлены сразу два лауреата Нобелевской премии по литературе Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным
Комментарии
Новости Москвы , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным2
Путин произвел перестановки в Кремле
Путин произвел перестановки в Кремле460
Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе
Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе169
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»186
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир2
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение