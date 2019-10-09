Метро, медцентры и ФОК: Как преображаются районы Москвы

Метро, медцентры и ФОК. Как преображаются районы Мещанский и Марьина Роща

Марьина Роща и Мещанский — столичные районы с богатой историей, облик которых преображается благодаря строительству станции БКЛ "Ржевская", работам по озеленению и ремонту домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что уже вскоре транзитные пассажиры и жители районов Марьина Роща и Мещанский смогут пользоваться как Калужско-Рижской, так и Большой кольцевой линией метро. А железнодорожная платформа Ржевская станет частью МЦД-2 Нахабино Подольск . В будущем этот крупный транспортный узел объединит три центральных диаметра.

Станция БКЛ "Ржевская" — глубокого заложения. Работы по ее строительству ведутся на глубине порядка 65 метров. Новая станция получит выходы к одноименной железнодорожной платформе, Проспекту Мира, Водопроводному переулку и остановкам наземного транспорта.

Кроме того, этим летом на территории района Марьина Роща открылся первый в столице городской клуб нового формата. В "Моем социальном центре" учатся, общаются, занимаются творчеством и спортом горожане старше 55 лет. Жители района также получили новый ФОК с бассейном и Центр культуры, искусства и досуга имени Аркадия Райкина. Первый расположен в 1-м Стрелецком проезде, второй — на Шереметьевской улице.

В соседнем Мещанском районе появились два новых медицинских центра и спортивно-учебный комплекс. Там также прошли работы по реконструкции корпуса № 2 самого известного медучреждения района — НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

На территории обоих районов активно проводятся работы по озеленению. В частности, этой осенью по программе "Миллион деревьев" в Марьиной Роще планируют высадить такие деревья, как рябина, красный дуб, декоративная яблоня, а также более 1,4 тысячи кустарников, включая кизильник, барбарис Тунберга и калину.

Вблизи поликлиник, больниц, школ и соцучреждений Мещанского района высадят тую, сосну и свыше 300 кустарников, среди которых — спирея японская, древовидная гортензия, пестролистный дерен и кизильник. Помимо этого, во дворах жилых домов появятся саженцы сирени, рябины, можжевельника, ели, спиреи японской.