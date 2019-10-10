Московских мотоциклистов попросили закрыть сезон

Столичным мотоциклистам пора пересесть на другой вид транспорта. Соответствующие рекомендации дали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), передает в четверг, 10 октября, РИАМО.

Согласно данным специалистов, в ближайшее время в городе, в дополнение к минусовым температурам по ночам, ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки. Период межсезонья является одним из наиболее опасных для участников дорожного движения из-за возрастающего риска ДТП.

«Ухудшение погодных условий резко снижает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь, а также ухудшает видимость на дороге», — пояснили в ЦОДД.

Там также напомнили, что официально сезон был закрыт несколько недель назад.

Отмечается, что с начала года в Москве произошло 535 аварий с участием мотоциклистов, в результате которых погибли 38 человек и более полутысячи получили ранения.