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Московских мотоциклистов попросили закрыть сезон 

Мослента + ещё 7 1 час назад
Московских мотоциклистов попросили закрыть сезон
Фото: РИА Новости
Столичным мотоциклистам пора пересесть на другой вид транспорта. Соответствующие рекомендации дали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), передает в четверг, 10 октября, РИАМО.
Согласно данным специалистов, в ближайшее время в городе, в дополнение к минусовым температурам по ночам, ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки. Период межсезонья является одним из наиболее опасных для участников дорожного движения из-за возрастающего риска ДТП.
«Ухудшение погодных условий резко снижает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь, а также ухудшает видимость на дороге», — пояснили в ЦОДД.
Там также напомнили, что официально сезон был закрыт несколько недель назад.
Отмечается, что с начала года в Москве произошло 535 аварий с участием мотоциклистов, в результате которых погибли 38 человек и более полутысячи получили ранения.
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Новости Москвы , Погода , РИАМО
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