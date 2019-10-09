Тигр Дизель из Московского зоопарка переедет в США

Тигр Дизель из Центра воспроизводства редких видов Московского зоопарка переедет в Омаху ( США , штат Небраска). Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

В коллекции зоопарка сейчас есть шесть амурских тигров. Большинство из них живут в Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском

"Один тигр — молодой самец Дизель — прошлым летом обосновался на "Острове зверей" и моментально покорил сердца посетителей. Все детство Дизель провел в Центре, поэтому внимание публики было для него в новинку. Тем не менее, с каждым днем тигр становился все смелее. В преддверии зимы Дизель выглядит по-настоящему роскошно. Сейчас мы готовим Дизеля к переезду в новый дом. Хищник пересечет океан, чтобы поселиться в зоопарке Омахи", — сказано в сообщении.

Также специалисты планируют подобрать Дизелю пару. Отмечается, что потомство станет новой генетической линией вида в Америке.

Ранее сообщалось, что пять кафрских рогатых воронов в Московском зоопарке переехали в закрытый вольер в "Доме птиц". "Дрого, Рубенс, Сократ, Платон и Бруно уютно устроились на новом месте и радушно встречают гостей", — рассказали в зоопарке.