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Тигр Дизель из Московского зоопарка переедет в США 

Москва24 + ещё 5 3 часа назад
Тигр Дизель из Московского зоопарка переедет в США
Фото: moscowzoo.ru
Тигр Дизель из Центра воспроизводства редких видов Московского зоопарка переедет в Омаху (США, штат Небраска). Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
В коллекции зоопарка сейчас есть шесть амурских тигров. Большинство из них живут в Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском.
"Один тигр — молодой самец Дизель — прошлым летом обосновался на "Острове зверей" и моментально покорил сердца посетителей. Все детство Дизель провел в Центре, поэтому внимание публики было для него в новинку. Тем не менее, с каждым днем тигр становился все смелее. В преддверии зимы Дизель выглядит по-настоящему роскошно. Сейчас мы готовим Дизеля к переезду в новый дом. Хищник пересечет океан, чтобы поселиться в зоопарке Омахи", — сказано в сообщении.
Также специалисты планируют подобрать Дизелю пару. Отмечается, что потомство станет новой генетической линией вида в Америке.
Ранее сообщалось, что пять кафрских рогатых воронов в Московском зоопарке переехали в закрытый вольер в "Доме птиц". "Дрого, Рубенс, Сократ, Платон и Бруно уютно устроились на новом месте и радушно встречают гостей", — рассказали в зоопарке.
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Новости Москвы , США , Волоколамск
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