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Движение в районе «Лужников» временно перекроют 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Движение в районе «Лужников» временно перекроют
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта в районе спорткомплекса "Лужники" перекроют 10 октября из-за проведения отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы. На поле встретятся сборные России и Шотландии.
Полностью перекроют для автомобилей следующие участки дорог:
  • Проектируемый проезд №2309 — от улицы Усачева до улицы Доватора;
  • улицу Доватора — от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской улицы;
  • улицу 10-летия Октября — от улицы Усачева до улицы Доватора;
  • улицу 3-ю Фрунзенскую — от улицы Доватора до улицы Ефремова;
  • улицу Ефремова — от улицы 3-й Фрунзенской до Трубецкой;
  • улицу Трубецкую — от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта;
  • переулок Хользунова — от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта;
  • дублер Комсомольского проспекта — от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте.
Ограничения будут действовать с 22:00 до окончания мероприятия. Также на этих участках с 6:00 до окончания мероприятия временно приостановят работу парковки.
Ранее сообщалось, что из-за матча Евро-2020 МЦК изменит режим работы. Для удобства всех фанатов и остальных пассажиров "Ласточки" будут ходить чаще. С 16:00 до 01:00 интервал движения составит пять минут.
Обычно такой график действует в будни только до 21:00. Пускать на стадион начнут за два часа до начала матча. Игра начнется в 21:45.
Сейчас Россия находится на второй строчке турнирной таблицы своей группы I с 15 очками в активе. Лидер — Бельгия (18 очков). Далее следуют Казахстан и Кипр. Шотландия располагается на пятом месте. Замыкает таблицу Сан-Марино. Для попадания в Евро-2020 россиянам нужно набрать еще пять очков в четырех оставшихся матчах.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
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Новости Москвы , Шотландия
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