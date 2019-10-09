Москвичей пригласили на фестиваль актуальной классики

Москвичей пригласили на фестиваль актуальной классики re:Formers, который пройдет с 1 ноября по 5 декабря, говорится на портале мэра и правительства столицы

"В этом году мы хотим показать все возможные сочетания разных видов искусств, у нас будет не только музыка-театр, но и музыка-перформанс, музыка-живопись, музыка-слово, музыка-видео", — сообщили организаторы фестиваля.

Мероприятие отроется концертом пианистки из Сингапура Маргарет Ленг Тан в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории.

Важное событие фестиваля — музыкальный марафон с несколькими концертами продолжительностью 50 минут в Музее Скрябина, который состоится 24 ноября.

Завершится фестиваль 5 декабря концертом Московского камерного ансамбля Musica Viva под управлением Александра Рудина